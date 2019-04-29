موجز أخبار الهلال والنصر والأندية السعودية

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الأمير محمد بن فيصل في طريقه لتقديم استقالته من تدريب الهلال عقب الخسارة الثانية أمام التعاون في بطولتين مختلفتين في غضون 3 أيام.

وطالبت جماهير ”الزعيم“ بعودة سامي الجابر لرئاسة الهلال عقب الخسارة 0/2، الاثنين في مباراة مؤجلة أمام التعاون ضمن الجولة 28 للدوري.

وخسر الهلال 0/5 يوم الجمعة الماضي أمام التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لتتم إقالة الكرواتي زوران ماميتش من تدريب الفريق وتعيين بريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي مؤقتا لنهاية الموسم.

وأهدى التعاون فريق النصر الصدارة منفردًا بعدما أبعد الهلال عن المنافسة بشكل قبل جولتين من النهاية، حيث سيلعب الهلال خارج أرضه في 11 مايو المقبل مع الاتفاق في الجولة قبل الأخيرة قبل أن يستضيف غريمه المحلي الشباب في الجولة الأخيرة في 16 من الشهر ذاته.

في المقابل بات النصر قريبًا من التتويج باللقب حيث سيلعب على أرض الحزم المتعثر في الجولة قبل الأخيرة قبل أن يستضيف الباطن في الجولة الأخيرة وكلاهما منافسين أسهل من الاتفاق والشباب.

وعقب المباراة قال الكاميروني لياندر تاوامبا صاحب الهدف الأول للتعاون عقب المباراة ”ذهبت إلى غرفة ملابس الهلال، للحصول على قميص غوميز هو كان لاعبي المفضل في ليون الفرنسي. أشكر المدرب بيدرو إيمانويل رغم أنه يضغط علينا كثيرًا في التمارين ولكنني سعيد بالعمل معه، الهدف الذي سجلته في الهلال كان صحيحًا“.

وأضاف المهاجم الكاميروني ”هدفنا أن نصل إلى المركز الثالث في نهاية هذا الموسم، نملك العديد من اللاعبين الرائعين في الفريق، سعيد بالتواجد هنا مع هذا النادي الكبير“.

ولم يحقق الهلال أي فوز في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في الدوري، تعادل مباراتين وخسر مباراة، كما لم يسجل أي هدف في آخر 223 دقيقة لعب على أرضه بالمنافسة.

وقال البرتغالي إيمانويل، الذي سيستمر مع التعاون الموسم المقبل، في تصريحات عقب المباراة: ”الإرهاق قد يؤثر علينا في نهائي كأس الملك أمام الاتحاد، بعد مواجهتنا للهلال في مباراتين متتاليتين في 72 ساعة“.

ومن ناحية أخرى، يواصل النصر المنتشي بخسارة الهلال تدريباته استعدادًا لمباراة الوصل الإماراتي في الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية وبدوره يواصل الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة السد القطري في الجولة والبطولة ذاتها.