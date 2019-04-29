تفاصيل وفاة مشجع النصر سلطان مفرح البشري (فيديو)

نفى حامد مفرح البشري، شقيق المشجع النصراوي سلطان مفرح البشري، الذي وافته المنيّة عقب خسارة ناديه في مباراته الأخيرة أمام نادي الاتحاد السعودي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أن تكون وفاة شقيقه بسبب خسارة فريقه للمباراة أمام العميد.

وقال ”البشري“، في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج ”يا هلا“ الذي يعرض على قناة ”روتانا خليجية“ ويقدمه الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي، إن شقيقه جاء له في استراحته الخاصة قبل المباراة بيوم، واشتكى من بعض الآلام، فقال له إنها أمور بسيطة.

وأضاف أن سلطان، غادر إلى منزله، ونام بشكل جيد، وكانت المباراة في اليوم التالي، فذهب مع نجله للتشجيع، واشتكى وقتها من آلام في القلب، وبين الشوطين ذهب للإسعاف الخاص بملعب المباراة، وطالبهم بالذهاب به إلى المستشفى فلم يستجيبوا كما لم يُسعفوه بأي أدوية.

وتابع ”غادر ملعب المباراة، ورآه أحد المشجعين الذي نعرفه، واتصل بنا بعد نهاية الشوط الثاني للمباراة، واصطحبه المشجع، وقبل وصوله إلى المنزل بحوالي 200 كيلو اشتكى من التعب قائلًا: أنا بموت ودخل في حالة إغماء“.

واستطرد ”ذهبنا به إلى مستوصف خاص، ووضعوه في الإنعاش، محاولين إفاقته إلا أنه تُوفي“.

وأشار شقيق المشجع النصراوي، إلى أنه ليس متعصبًا على الإطلاق، لكنه مشجع كروي يذهب لحضور غالبية المباريات في الرياض وجدة وباقي مدن المملكة، موضحًا أنه لم يتوفَّ في الملعب ولا بسبب الخسارة أو الصدمة وكل ما قيل حول وفاته غير صحيح.

في سياق متصل، دعا الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي، مقدم البرنامج، هيئة الرياضة للتحقق فيما ورد على لسان شقيق المشجع سلطان مفرح البشري، بأنه ذهب برفقة متطوع للإسعاف في الملعب ورفضوا التعاون معه، وأنه إذا ثبُت ما قيل يتم معاقبة المتسبب في ذلك.