المباريات المتبقية للنصر والهلال في آخر جولتين بالدوري السعودي

جدد التعاون فوزه على الهلال للمرة الثانية خلال 3 أيام بعد فوزه في الرياض بهدفين نظيفين يوم الاثنين في مباراة مؤجلة ليشعل الصراع على لقب الدوري السعودي ويعزز موقع النصر في الصدارة قبل جولتين على النهاية.

وأحرز التعاون هدفين في 4 دقائق في شباك الهلال حامل اللقب ويهدي النصر الصدارة قبل جولتين وذلك بعد 3 أيام من انتصاره 5/0 في قبل نهائي كأس الملك أدت لإقالة زوران ماميتش وتعيين بريكليس شاموسكا حتى نهاية الموسم.

ويملك النصر 64 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الهلال قبل جولتين من النهاية.

وسيلعب الهلال خارج أرضه في 11 مايو المقبل مع الاتفاق في الجولة قبل الأخيرة قبل أن يستضيف غريمه المحلي الشباب في الجولة الأخيرة في 16 من الشهر ذاته.

في المقابل بات النصر قريبًا من التتويج باللقب حيث سيلعب على أرض الحزم المتعثر في الجولة قبل الأخيرة قبل أن يستضيف الباطن في الجولة الأخيرة وكلاهما منافسين أسهل من الاتفاق والشباب.