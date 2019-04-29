محمد بن فيصل يتجه للاستقالة من رئاسة نادي الهلال السعودي‎

يتجه الأمير محمد بن فيصل للاستقالة من رئاسة نادي الهلال، بعدما تلقى الزعيم الخسارة الثانية على التوالي أمام التعاون، وفقدان صدارة ترتيب الدوري السعودي لصالح النصر.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية: الأمير محمد بن فيصل يتجه لإعلان استقالته من رئاسة نادي الهلال“، دون أن تكشف من سيتولى المنصب من بعده.

وتلقى الهلال خسارة مؤثرة بنتيجة 0/2 أمام التعاون، بعد 3 أيام من خسارته أمام الفريق ذاته 0/5 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفقد الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي لصالح منافسه النصر، حيث يملك الهلال 63 نقطة في المركز الثاني، في حين يملك النصر 64 نقطة، مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة.

وبعد خسارة الهلال أمام التعاون طالب عدد من جماهير الهلال بعودة سامي الجابر لرئاسة النادي، حيث حقق الفريق معه نتائج رائعة، توجت بنيل لقب الدوري السعودي.