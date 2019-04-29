مجموعة من جماهير نادي الهلال تطالب بعودة سامي الجابر (فيديو)‎

طالب عدد من جماهير نادي الهلال بعودة سامي الجابر لرئاسة الزعيم، عقب خسارة الفريق 0/2 أمام التعاون، في ختام مباريات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، الإثنين.

وتلقى الهلال الخسارة الثانية على التوالي أمام التعاون، بعد أن خسر أمامه 0/5 يوم الجمعة الماضي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكانت خسارة اليوم قاسية أيضًا على جماهير الهلال، بعد أن منحت صدارة ترتيب الدوري السعودي لنادي النصر، في حين تراجع الهلال إلى المركز الثاني.

وهتف عدد من الجماهير ”سامي، سامي، سامي“ بعد المباراة، في إشارة إلى رغبتهم في عودة سامي الجابر لرئاسة الهلال، بدلًا من محمد بن فيصل، الذي تراجعت نتائج الهلال معه.

وكان الهلال يحقق نتائج رائعة تحت قيادة سامي الجابر الذي تعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، قبل أن تقرر الإدارة الحالية الانفصال عن جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش، ليقال هو الآخر عقب الخسارة 0/5 أمام التعاون.

ويملك الهلال 63 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطة عن النصر متصدر الترتيب، مع تبقي جولتين على خط النهاية.