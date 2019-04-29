تشكيل نادي الهلال المتوقع ضد التعاون في الدوري السعودي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مواجهة هامة أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين، حينما يواجه التعاون بالجولة 28.

وتلك المباراة هي الأولى للمدرب شاموسكا مع نادي الهلال بعد تعيينه خلفًا لزوران ماميتش الذي تمت إقالته؛ بسبب سوء النتائج.

وخسر الهلال أمام التعاون قبل أيام بخمسة أهداف دون رد في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، لكنه خاض مباراة أقل من النصر المتصدر.

وتشكيل الهلال المتوقع كالتالي:

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني، ديجينيك، بوتيا، محمد البريك

محمد كنو، عبدالله عطيف

سالم الدوسري، إدواردو، جيوفينكو

غوميز

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز خلال المباراة لمصالحة جماهيره، واستعادة صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.