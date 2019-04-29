الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي

يواجه نادي الهلال نظيره التعاون، مساء اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 28 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحل الهلال في وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، بينما يتصدر النصر بـ64 نقطة من 28 مواجهة، أما التعاون فيأتي في المرتبة الرابعة بـ49 نقطة.

الهلال يسعى للثأر من خسارته أمام التعاون بخماسية دون رد في المباراة التي أقيمت، يوم الجمعة الماضي، في نصف نهائي كأس الملك.

يدخل الهلال مباراة اليوم تحت إدارة فنية جديدة مع المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي تعاقد معه بعد الإطاحة بالكرواتي زوران ماميتش المدرب السابق للفريق.

ويخوض التعاون المباراة طامعًا في تفجير مفاجأة جديدة بالفوز على الهلال الذي يسعى لاستعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي من النصر.

وكان الاتحاد السعودي قد أجل المباراة بسبب تأهل الهلال لنهائي البطولة العربية التي خسر لقبها أمام النجم الساحلي التونسي.

الموعد والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة الهلال والتعاون على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، السادسة بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر قناتي KSA SPORTS ودوري بلس، بتعليق جعفر الصليح وفهد العتيبي.