موعد مباراة الهلال ضد التعاون اليوم في الدوري السعودي

يصطدم فريق الهلال بنظيره التعاون، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثامنة والعشرين والمؤجلة بين الفريقين في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة الهلال والتعاون على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، السادسة بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر قناتي KSA SPORTS ودوري بلس، بتعليق جعفر الصليح وفهد العتيبي.

ويخوض نادي الهلال المباراة تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي بريكليس شاموسكا، والذي تولى المسؤولية بعد إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وستكون مباراة الهلال والتعاون اليوم، بمثابة مباراة ثأرية للزعيم والذي سيحاول الفوز وتحقيق النقاط الثلاث من أجل الصعود لصدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب نادي النصر.

وكان الهلال، خسر من نادي التعاون يوم الجمعة الماضي بخماسية دون رد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي الهزيمة التي تسببت في إقالة المدرب زوران ماميتش.

يذكر أن المدرب شاموسكا سيقود نادي الهلال حتى نهاية الموسم بعد موافقة النادي الفيصلي على إعارته في الفترة الأخيرة.

وكان شاموسكا قال إن المباريات الثلاث المتبقية للهلال في بطولة الدوري هي 3 نهائيات سيسعى الأزرق للفوز بها.

ويحتل نادي الهلال قبل مواجهة التعاون، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة لصالح المتصدر نادي النصر.