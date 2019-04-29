تخصيص دخل مباراة النصر والوصل لأسرة مشجع ”العالمي“ الراحل سلطان مفرح البشري

قرر سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، تخصيص دخل الفريق في مباراته المقبلة لأسرة المشجع سلطان بن مفرح البشري، الذي وافته المنية عقب نهاية مباراة ”العالمي“ مع الاتحاد، مساء السبت، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكتب حساب نادي النصر على ”تويتر“: ”يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الشرف والإدارة وجماهير النادي وكل منسوبيه بأحر التعازي والمواساة لأسرة مشجع نادي النصر سلطان بن مفرح بن حامد البشري، الذي انتقل إلى رحمة الله السبت الماضي، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

رئيس النادي الأستاذ سعود آل سويلم يقدم التعازي باسمه ونيابة عن كافة النصراويين لأسرة المشجع النصراوي #سلطان_مفرح_البشري

ويوجه بتخصيص دخل النادي في مباراة النصر القادمة لأسرة الفقيد . pic.twitter.com/5y2ScbNPay — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 28, 2019

ووجّه ”آل سويلم“ بتخصيص حصة النادي من دخل تذاكر مباراة النصر المقبلة أمام نادي الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا، والتي ستُقام على ملعب الملك فهد الدولي، لأسرة الفقيد سلطان البشري.

وأشار البيان إلى أن الصلاة على الفقيد، ستتم، ظهر اليوم الاثنين، في الحرم المكي الشريف.

ونعى محبو النصر ومشجعو بقية الأندية، المشجع النصراوي المعروف بمرافقته للعالمي في الكثير من مبارياته خصوصًا التي تُلعب في جدة ومكة المكرمة.

وخسر النصر من اتحاد جدة بنتيجة 2-4، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق المركز الأول في بطولة الدوري، برصيد 64 نقطة من 28 مباراة، بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال الذي لعب 27 لقاءً فقط.