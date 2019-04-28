موجز أخبار الهلال والاتحاد والنصر والأندية السعودية

أنهى الهلال حامل لقب الدوري السعودي استعداده لمواجهة التعاون للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام لكن هذه المرة بقيادة مدربه الجديد المؤقت البرازيلي بريكليس شاموسكا الذي تولى المسؤولية خلفا للكرواتي زوران ماميتش الذي تمت إقالته عقب الخسارة المذلة في المباراة الأولى.

وأقال الهلال ماميتش عقب خسارة ثقيلة بخمسة أهداف نظيفة أمام التعاون على استاد جامعة الملك سعود في الرياض يوم الجمعة الماضي في قبل نهائي كأس الملك.

واستعار حامل لقب الدوري شاموسكا من نادي الفيصلي لنهاية الموسم وذلك باتفاقية تكفل بقيمتها المالية الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال.

وعقب نهاية استعدادات الهلال قال المدير الفني البرازيلي في مؤتمر صحفي ”جميع لاعبي الفيصلي كانوا يتوقعون فوز الهلال بالدوري، يجب أن نغير من صورة الفريق ونظهر بشكلنا المعتاد“.

وأضاف شاموسكا ”أثق في جميع لاعبي الفريق، وأرغب في النجاح معهم. أمامنا ثلاثة نهائيات من أجل هدف واحد وهو الفوز بالدوري“.

ويتصدر النصر المسابقة برصيد 64 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي سينفرد بالقمة في حال فوزه على التعاون قبل جولتين على النهاية.

وأضاف شاموسكا ”أعد الجماهير بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النجاح. سعيد بتواجدي في الهلال، رغم ضيق الوقت لكني سأحاول تحقيق النجاح والانتصارات“.

وحضر التدريب الأخير نجوم الفريق السابقين ياسر القحطاني ومحمد الدعيع ويوسف الثنيان لمؤازرة الفريق قبل الموقعة المهمة وفي هذه الظروف الصعبة.

ومن جانبه قال المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز: ”جميع اللاعبين يحزنون في حالة إقالة أي مدرب، لأننا نكون شركاء في عدم نجاحه مع الفريق. أشكر جماهير الهلال على المساندة في السراء والضراء. أمامنا ثلاثة نهائيات وهدف واحد هو الفوز“.

وأضاف هداف الهلال هذا المسوم ”افتقدت لصانع اللعب الحقيقي بسبب العديد من الإصابات الموجودة في الفريق، هناك عمر عبد الرحمن (عموري) وعبد الله عطيف ونواف العابد وجميعهم غابوا عن مباريات الموسم ولكني أعد الجماهير بعودة قوية للغاية“.

أصداء فوز العميد

ولا تزال أصداء فوز الاتحاد على النصر في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مستمرة حيث بلغ العميد حامل اللقب المباراة النهائية بعد فوزه المثير 4-2 على ضيفه النصر في قبل النهائي بعد وقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 يوم السبت في جدة.

وضرب الاتحاد، الذي عانى طوال الموسم من تراجع نتائجه وكان يصارع للنجاة من الهبوط من الدوري، موعدا مع التعاون في النهائي يوم الخميس المقبل في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقال فهد المولد نجم الاتحاد والمباراة ”النصر قلل كثيرًا من العميد، لذلك الرد كان قاسيًا في أسبوع واحد سواء الدوري أو الكأس“.

وكان الفوز في استاد الجوهرة المشعة الثاني للاتحاد على النصر، متصدر الدوري المحلي، في غضون أسبوعين بعد فوزه 3-2 في الرياض ضمن المرحلة 27 للدوري.

ومن ناحية أخرى عاد الأهلي للتدريبات بعد راحة لمدة خمس أيام من أجل استئناف مسابقة الدوري بخوض الجولة قبل الأخيرة مطلع الشهر المقبل.