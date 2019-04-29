الأمير منصور بن مشعل يعلن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي السعودي: كرسي الرئاسة مهره غال.. ولن أتراجع (فيديو)

الأمير منصور بن مشعل يعلن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي السعودي: كرسي الرئاسة مهره غال.. ولن أتراجع (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

كشف الأمير منصور بن مشعل، عن موقفه من الترشح لمنصب رئيس النادي الأهلي السعودي، مؤكدًا أنه سيدخل المنافسة.

وقال بن مشعل في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”كنت مترددًا في ترشيح نفسي لرئاسة الأهلي، ولكن -بإذن الله- سأدخل المنافسة لرئاسة النادي“.

وأشار الأمير منصور بن مشعل، إلى أن الترشح لرئاسة النادي الأهلي، مسؤولية كبيرة، موضحًا أن لديه هاجسًا للألعاب المختلفة والتي بعضها مجمّد.

وتابع: ”الأهلي الآن يمرّ بمرحلة مفصلية إما أن نكون أو لا نكون، الآن لا يوجد لدينا مدرب وأنا سأعمل ما بوسعي للأهلي، وأتمنىٰ دعم ووقفة جمهور الأهلي ودعاءهم“.

وأردف في تصريحات نقلتها صحيفة ”عكاظ“: ”كرسي الرئاسة مهره غال ويتطلب وجود شخصية تملك المال والفكر“.

وأضاف: ”لن أتراجع عن خوض غمار المنافسة على رئاسة النادي، وكل ما أتمناه من الجماهير هو الالتفاف ومواصلة الدعم للرئيس القادم بغض النظر عن اسمه“.

وأردف: ”من يريد أن يصبح رئيساً للأهلي بالاعتماد على دعم هيئة الرياضة أو دعم شركات أو عقود رعاية، من الأفضل له الجلوس في بيته؛ إذا لم يكن مقتدراً من الناحية المادية“.

وشدد على أن تقديره الأولي هو أن يكون لدى المرشح 100 مليون ريال على الأقل، مبيناً أن مثل هذه التقديرات تظل سابقة لأوانها، وأنه ليس من صلاحياته في الفترة الراهنة تقديم حلول إدارية لمشاكل النادي ومن ضمنها مسألة التعاقد مع اللاعبين، فهذه مسؤولية الرئيس الحالي للنادي.

وأشار الأمير منصور بن مشعل، عقب اجتماع في منزله ضم عدداً من أعضاء شرف النادي، إلى أن الأهلي لم يحقق طوال 30 عاماً سوى 3 بطولات، معتبراً أن هذه ليست صدفة؛ وإنما تدل على وجود خلل داخل النادي، متعهداً بالكشف عن هذا الخلل للجماهير الأهلاوية، وحل المشاكل المادية للعاملين في النادي في حال توليه المسؤولية.

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