تقرير: الأمير منصور بن مشعل ينوي الترشح لرئاسة النادي الأهلي السعودي

قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن الأمير منصور بن مشعل، بدأ في تشكيل مجلس إدارة تمهيدًا للترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، مع فتح باب الترشح خلال الفترة المقبلة.

ويمر النادي الأهلي السعودي بفترة صعبة، بسبب عدم استقرار الإدارة منذ استقالة ماجد النفيعي، وخلافة عبدالله بترجي له.

وخرج النادي الأهلي خالي الوفاض من بطولات الموسم المحلي السعودي.

ويتردد أن النادي يمر بأزمة مالية ضخمة، دفعت بعض نجومه للمطالبة بالرحيل، وأبرزهم عمر السومة ودجانيني.

وأصبح لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عمر السومة الهداف التاريخي للأهلي في دوري أبطال آسيا بعد تسجيله لهدفين في مرمى بيرسبوليس الإيراني ووصوله لهدفه الـ 15.

ولا يعتبر الأمير منصور بن مشعل غريبًا على النادي الأهلي، حيث يعد واحدًا من أبرز أعضاء شرف النادي، كما سبق لع الإشراف على قطاعات الشباب والناشئين منذ سنوات.

ويحتاج النادي الأهلي لرئيس يمتلك قدرة مالية ضخمة لتفادي عثرات النادي المالية، حيث يحتاج فريق الكرة لدعم صفوفه الموسم المقبل، بخلاف تسديد مستحقات لاعبيه ومدربيه السابقين والحاليين.

ويدرب الأهلي حاليًا، المدرب الوطني السعودي، يوسف عنبر.