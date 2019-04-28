وفاة مشجع لنادي النصر السعودي بعد الخسارة أمام الاتحاد بكأس خادم الحرمين الشريفين

توفي مدرب فريق الفيصل، المشجع المنتمي لنادي النصر السعودي، سلطان مفرح البشري، إثر نوبة قلبية، عقب خسارة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب أحمد البشري عبر (تويتر): فقدنا، صباح هذا اليوم، أخًا عزيزًا على قلوبنا سلطان مفرح البشري ”مدرب فريق الفيصل بالشامية، إثر نوبة قلبية.

وبلغ الاتحاد حامل اللقب، نهائي كأس ملك السعودية بعد فوزه المثير 4-2 على ضيفه النصر في قبل النهائي بعد وقت إضافي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، اليوم السبت، في جدة.

بدوره قام نادي الوحدة الإماراتي بتعزية شقيقه النصر السعودي، وكتب عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلًا:“خالص تعازينا إلى أسرة نادي النصر السعودي الشقيق بوفاة المُشجع ”سلطان مفرح البشري، ونسأل المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.