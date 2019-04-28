تقارير: رافائيل بينيتيز يتلقى عرضًا مغريًا لتدريب النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تلقي الإسباني رافائيل بينيتيز، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عرضًا مغريًا لتدريب أحد الأندية السعودية.

وقال البلجيكي جو كماجا، وكيل أعمال المدرب في تصريحات لموقع ”جول“ العالمي: ”نعم هناك عرض سعودي تلقاه بينيتيز“، لكنه رفض الكشف عن هوية النادي صاحب العرض.

فيما ذكر موقع “tuttocalcionews” الإيطالي أن بينيتيز لن يستمر مع نيوكاسل ويقترب بقوة من التدريب في الدوري السعودي بعد وصول عرض مغر إليه.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن وكيل بينيتيز أكد في تصريحات صحفية، وصول عرض مغر من نادي أهلي جدة السعودي.

وأوضح الموقع أن هناك عرضًا ماليًّا كبيرًا مقدم من الأهلي السعودي ويأتي ذلك بجانب وجود اهتمام من ليون الفرنسي بالتعاقد مع مدرب ليفربول السابق.

وبلغت قيمة العرض السعودي 10 ملايين يورو كراتب في العام الواحد للتدريب في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وينتهي عقد مدرب ليفربول الإنجليزي الأسبق مع فريقه نيوكاسل بنهاية الموسم الحالي، إذ اقترب من الرحيل عن تدريب الأخير.

إدارة النادي الأهلي السعودي كانت أعلنت إقالة الأوروغوياني خورخي فوساتي من تدريب الفريق وتعيين المدرب الوطني يوسف عنبر بدلًا منه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

بينيتيز يملك سيرة ذاتية تدريبية قوية مع كبار أندية أوروبا مثل: ريال مدريد، وفالنسيا، وليفربول، وتشيلسي، وإنتر ميلان، ونابولي الإيطالي.