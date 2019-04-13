بنيتز يدعو نيوكاسل يونايتد للتنافس أكثر في سوق انتقالات اللاعبين

دعا رفائيل بنيتز، مدرب نيوكاسل يونايتد، النادي لتخفيف سياسته المتحفظة في التعاقد مع لاعبين قادرين على مساعدة الفريق في تدعيم قدراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب الفوز على أرض ليستر سيتي 1-صفر في الدوري، أمس الجمعة، قال بنيتز إن النادي بحاجة ليكون أكثر تنافسية في سوق انتقالات اللاعبين إذا ما أراد الاقتراب من الأندية أصحاب المراكز الستة الأولى.

وينتهي عقد المدرب الإسباني مع نيوكاسل بنهاية يونيو حزيران المقبل، وتسببت إحباطاته السابقة من استراتيجية مايك آشلي مالك النادي في سوق الانتقالات في تأجيل تفكيره في مستقبله مع النادي.

وقال بنيتز (58 عامًا)، مدرب ليفربول وإنتر ميلان وريال مدريد السابق، لشبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية: ”أحاول الفوز بالألقاب في أي مكان وفي بلاد مختلفة. يجب أن نملك فريقًا يمكنه المنافسة.

”هذه المدينة والنادي يملكان الإمكانيات. لا أتطلع لإنفاق 200 مليون إسترليني (261 مليون دولار) على الانتقالات لكني سأفعل الأشياء الصحيحة.

”يمكنك أن تفعل كل شيء بشكل صحيح عبر خطط اللعب، لكن الفريق الآخر يملك لاعبًا واحدًا يمكنه إحداث الفارق. يجب أن تدفع 30 مليون إسترليني لشراء لاعب في ليستر“.

وأصبح مهاجم باراغواي ميغيل ألميرون صفقة قياسية لنيوكاسل بانتقاله للفريق في يناير كانون الثاني الماضي، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي دفع نحو 21 مليون إسترليني.

ورفع الانتصار على فريق المدرب بريندان رودجرز رصيد نيوكاسل إلى 38 نقطة في المركز 13 من 34 مباراة، قبل أن يستضيف ساوثامبتون، يوم السبت المقبل.