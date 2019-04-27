مباراة الاتحاد ضد النصر.. شاهد ردة فعل سعود آل سويلم بعد تسجيل عبدالرزاق حمد الله هدف التعادل (فيديو)

انفعل سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، بشدة مع هدف التعادل الذي أحرزه عبدالرزاق حمد الله، لاعب العالمي، في الدقيقة 89 من المواجهة التي تجمعه بنظيره الاتحاد، مساء السبت، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ردة فعل رئيس نادي النصر سعود آل سويلم بعد تسجيل فريقه هدف التعادل#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/YAzRRM3UmK — دوري بلس (@dawriplusksa) April 27, 2019

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، واتجهت المباراة للأشواط الإضافية لحسم المتأهل للنهائي ومواجهة التعاون.

ويدخل الاتحاد مواجهة اليوم متسلحًا باللعب على أرضه، ووسط جماهيره، من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على آمالهم في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

بينما يدخل النصر اللقاء للثأر من الاتحاد، بعدما خسر أمامه بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعت بينهما قبل أسبوعين ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الباطن 4-3، بينما صعد النصر بعد فوزه على الجيل برباعية نظيفة.

وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مناسبات سابقة في مسابقة كأس الملك، حيث فاز النصر في 5 مباريات، وفاز الاتحاد في مباراتين، وتعادلا في مباراتين.

وتعود آخر مواجهاتهما إلى عام 2016 حينما التقيا في الدور نصف النهائي، وحينها فاز النصر 3 – 1، سجلها شايع شراحيلي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب، وسجّل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه الروماني لوسيان سانمارتن.