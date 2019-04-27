أهداف مباراة الاتحاد والنصر.. 2-2 (فيديو)

سجل أليكساندر بريجوفيتش الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره النصر، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 44

الاتحاد 1 : 0 النصر#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/ECvU33IuvI — دوري بلس (@dawriplusksa) April 27, 2019

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 60.

الهدف الثاني لنادي #الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 60

الاتحاد 2 : 0 النصر#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/zsWDrJxoN7 — دوري بلس (@dawriplusksa) April 27, 2019

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66.

الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66

الاتحاد 2 : 1 النصر#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/ZMuFAxkLeR — دوري بلس (@dawriplusksa) April 27, 2019

في الدقيقة 89 يسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء.

الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 89

الاتحاد 2 : 2 النصر#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/uHG2ouxJ3x — دوري بلس (@dawriplusksa) April 27, 2019

ويدخل الاتحاد مواجهة اليوم متسلحًا باللعب على أرضه، ووسط جماهيره، من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على آمالهم في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

بينما يدخل النصر اللقاء للثأر من الاتحاد، بعدما خسر أمامه بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعت بينهما قبل أسبوعين ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الباطن 4-3، بينما صعد النصر بعد فوزه على الجيل برباعية نظيفة.

وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مناسبات سابقة في مسابقة كأس الملك، حيث فاز النصر في 5 مباريات، وفاز الاتحاد في مباراتين، وتعادلا في مباراتين.

وتعود آخر مواجهاتهما إلى عام 2016 حينما التقيا في الدور نصف النهائي، وحينها فاز النصر 3 – 1، سجلها شايع شراحيلي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب، وسجّل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه الروماني لوسيان سانمارتن.