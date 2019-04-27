أهداف مباراة الاتحاد والنصر.. 2-2 (فيديو)

أهداف مباراة الاتحاد والنصر.. 2-2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل أليكساندر بريجوفيتش الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره النصر، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 60.

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66.

في الدقيقة 89 يسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء.

ويدخل الاتحاد مواجهة اليوم متسلحًا باللعب على أرضه، ووسط جماهيره، من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على آمالهم في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

بينما يدخل النصر اللقاء للثأر من الاتحاد، بعدما خسر أمامه بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعت بينهما قبل أسبوعين ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الباطن 4-3، بينما صعد النصر بعد فوزه على الجيل برباعية نظيفة.

وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مناسبات سابقة في مسابقة كأس الملك، حيث فاز النصر في 5 مباريات، وفاز الاتحاد في مباراتين، وتعادلا في مباراتين.

وتعود آخر مواجهاتهما إلى عام 2016 حينما التقيا في الدور نصف النهائي، وحينها فاز النصر 3 – 1، سجلها شايع شراحيلي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب، وسجّل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه الروماني لوسيان سانمارتن.

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