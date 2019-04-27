في صفقة تكفّل بقيمتها الوليد بن طلال.. نادي الهلال السعودي يعلن رسميًا تعاقده مع شاموسكا وإقالة زوران ماميتش

أعلن نادي الهلال السعودي عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي شاموسكا، وإقالة الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماميتش.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه قام باستعارة المدرب البرازيلي من نادي الفيصلي السعودي، ليتولى بموجبه قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، وذلك باتفاقية تكفل بقيمتها الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف النادي.

???? في صفقة تكفّل بقيمتها "الوليد بن طلال" مجلس الإدارة يتفق مع "شاموسكا" بديلاً لـ "زوران" pic.twitter.com/mPQWzGtsUA — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 27, 2019

وكان الهلال قد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة بعد خسارته الكبيرة أمام التعاون 0-5، والتي أطاحت بالمدرب الكرواتي زوران ماميتش من قيادة الدفة الفنية.

وتنتظر الهلال مواجهة حاسمة أمام التعاون يوم الإثنين لحساب الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المنتظر أن تكون المواجهة الأولى للفريق العاصمي الأزرق برفقة المدرب البرازيلي.

يذكر أن شاموسكا بدأ مسيرته التدريبية مطلع تسعينيات القرن الماضي في الدوري البرازيلي، قبل أن يخوض تجربته الأولى الخارجية مع أويتا ترينيتا الياباني في موسم 2005 – 2006، ويعود إلى البرازيل، ليرحل بعد ذلك إلى الخليج مدربًا للشعب الإماراتي في موسم 2016 -2017، قبل أن يتعاقد معه الفيصلي في مارس الماضي ويعيره إلى الهلال.

ولعب الفيصلي تحت قيادة البرازيلي 25 مباراة، انتصر في 13 وتعادل في 6 وخسر مثلها.