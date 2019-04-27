من هو شاموسكا؟.. وماذا قال عن تدريب نادي الهلال السعودي؟‎

يقترب المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا من قيادة نادي الهلال السعودي، خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعدما وافقت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج على طلب نظيرتها في الهلال بإعارة المدرب البرازيلي للإشراف على فريقها في ما تبقى من منافسات الموسم.

وكانت إدارة الفيصلي قد اشترطت على الإدارة الهلالية تحويل المبلغ المالي المتفق عليه قبل الموافقة على إعارة المدرب البرازيلي تشاومسكا.

وكان الهلال قد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة، بعد خسارته الكبيرة أمام التعاون 0-5، والتي أطاحت بالمدرب الكرواتي زوران ماميتش من قيادة الدفة الفنية.

وتنتظر الهلال مواجهة حاسمة أمام التعاون يوم الإثنين لحساب الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المنتظر أن تكون هي المواجهة الأولى للفريق العاصمي الأزرق برفقة المدرب البرازيلي.

ويحاول الهلال اللحاق بآخر فرصة لمصالحة جماهيره بتحقيق لقب الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر فريق النصر، ويملك الهلال مباراة مؤجلة أمام التعاون سيخوضها بعد غدٍ الإثنين.

يذكر أن البرازيلي شاموسكا قاد الفيصلي هذا الموسم في 10 مباريات انتصر في 5 وتعادل في مثلها ولم يخسر أي مباراة، ويحتل الفيصلي برفقته المركز السادس برصيد 43 نقطة.

وقال شاموسكا في تصريحات لصحيفة ”سبق“: ”أنا ذاهب الآن للرياض.. سعيد جدًا بهذه المهمة وهي بالتأكيد فرصة رائعة لي“ .

وينتظر أن تعلن إدارة الهلال تعيين شاموسكا بشكل رسمي قريبًا.

وكانت جماهير الهلال قد صبّت جام غضبها على مدرب الفريق، الكرواتي زوران ماميتش، عقب تردي نتائج الفريق وهزيمته من التعاون بخماسية نظيفة، وقبلها هزيمته من النجم الساحلي في نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا درب 28 فريقًا خلال 24 عامًا له في مهنة التدريب.

وبدأ بيريكليس مسيرته التدريبية مطلع تسعينيات القرن الماضي في الدوري البرازيلي، قبل أن يخوض تجربته الأولى الخارجية مع أويتا ترينيتا الياباني في موسم 2005 – 2006، ويعود إلى البرازيل، ليعود إلى الخليج مدربًا للشعب الإماراتي في موسم 2016 -2017.