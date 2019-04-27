التشكيلة الرسمية لمباراة الاتحاد ضد النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف مدربا الاتحاد والنصر عن تشكيلة فريقيهما، في المباراة التي تجمعهما مساء السبت على ملعب ”الجوهرة المشعة“، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيلة الاتحاد: فواز القرني – العمار – عسيري – داكوستا – سعود – كريم الأحمدي – سانوغو – رودريغيز فيلانويفا – فهد المولد – بريجوفيتش.

تشكيلة النصر:

برادلي جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الجبرين، بتروس ماثيوس، جوليانو باولا، أحمد موسى، نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله.

ويدخل الاتحاد مواجهة اليوم متسلحًا باللعب على أرضه، ووسط جماهيره، من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على آمالهم في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

بينما يدخل النصر اللقاء للثأر من الاتحاد، بعدما خسر أمامه بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعت بينهما قبل أسبوعين ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الباطن 4-3، بينما صعد النصر بعد فوزه على الجيل برباعية نظيفة.

وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مناسبات سابقة في مسابقة كأس الملك، حيث فاز النصر في 5 مباريات، وفاز الاتحاد في مباراتين، وتعادلا في مباراتين.

وتعود آخر مواجهاتهما إلى عام 2016 حينما التقيا في الدور نصف النهائي وحينها فاز النصر 3 – 1، سجلها شايع شراحيلي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب، وسجّل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه الروماني لوسيان سانمارتن.