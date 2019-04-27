التشكيلة الرسمية لمباراة الاتحاد ضد النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف مدربا الاتحاد والنصر عن تشكيلة فريقيهما، في المباراة التي تجمعهما مساء السبت على ملعب ”الجوهرة المشعة“، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
تشكيلة الاتحاد: فواز القرني – العمار – عسيري – داكوستا – سعود – كريم الأحمدي – سانوغو – رودريغيز فيلانويفا – فهد المولد – بريجوفيتش.
قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_النصر #انا_الاتحاد pic.twitter.com/aNDsAa0UBy
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 27, 2019
تشكيلة النصر:
برادلي جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الجبرين، بتروس ماثيوس، جوليانو باولا، أحمد موسى، نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمدالله.
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الاتحاد
في نصف نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي ???????? pic.twitter.com/cSgIBBc6Za
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 27, 2019
ويدخل الاتحاد مواجهة اليوم متسلحًا باللعب على أرضه، ووسط جماهيره، من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على آمالهم في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.
بينما يدخل النصر اللقاء للثأر من الاتحاد، بعدما خسر أمامه بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعت بينهما قبل أسبوعين ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الباطن 4-3، بينما صعد النصر بعد فوزه على الجيل برباعية نظيفة.
وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مناسبات سابقة في مسابقة كأس الملك، حيث فاز النصر في 5 مباريات، وفاز الاتحاد في مباراتين، وتعادلا في مباراتين.
وتعود آخر مواجهاتهما إلى عام 2016 حينما التقيا في الدور نصف النهائي وحينها فاز النصر 3 – 1، سجلها شايع شراحيلي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب، وسجّل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه الروماني لوسيان سانمارتن.