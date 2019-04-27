القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يلاقي نادي النصر منافسه الاتحاد في قمة جديدة في الموسم السعودي، وذلك لحساب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتنقل مباراة النصر والاتحاد على قنوات KSA Sports 1 HD، وKSA Sports 2 HD، وDawri Plus 1 HD، بصوت فهد العتيبي، ومشاري القرني، وعيسى الحربين.

وتقام المباراة الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، 18:55 بتوقيت القاهرة.

وسبق للاتحاد تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات آخرها نسخة العام الماضي، بالفوز 3/2 على الفيصلي، في حين حقق النصر لقب البطولة 6 مرات، آخرها العام 1990، علمًا بأن الأهلي أكثر الأندية تحقيقًا لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بـ13 لقبًا.

ويأمل الاتحاد مواساة جماهيره والتتويج بلقب بالبطولة، بعد موسم مخيّب، حيث يحتل العميد المركز الحادي عشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي، وكان الفريق على مشارف الهبوط.

في حين يسعى النصر إلى التتويج بالبطولة التي غاب عنها لما يقرب من 30 عامًا، مع تقلص آماله في التتويج بلقب الدوري السعودي، مع تبقي مباراتين.