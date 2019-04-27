موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، مباراة القمة بين نادي الاتحاد وضيفه النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت.

وتقام مباراة الاتحاد والنصر الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، 18:55 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات KSA Sports 1 HD، وKSA Sports 2 HD، وDawri Plus 1 HD، بصوت فهد العتيبي ومشاري القرني وعيسى الحربين.

ويلتقي الفائز من المباراة مع التعاون في المباراة النهائية، بعد أن اكتسح الأخير منافسه الهلال 5/0 أمس الجمعة.

وشارك المهاجم المغربي نورالدين إمرابط في تدريبات النصر بفاعلية كبيرة، يوم الخميس، بعدما خضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه لإصابة.

وهذه المباراة الثالثة بين الاتحاد والنصر الموسم الحالي، إذ لعبا مباراتين في الدوري السعودي، حيث فاز النصر ذهابًا 2/1 قبل أن يحقق الاتحاد 3 نقاط ثمينة في الإياب عندما فاز 3/2.

والاتحاد هو حامل لقب نسخة العام الماضي، عندما فاز 3/2 على الفيصلي في المباراة النهائية.