تقارير: شاموسكا مدرب الفيصلي يتولى قيادة نادي الهلال السعودي خلفًا لزوران ماميتش

كشفت تقارير صحفية عن اتفاق إدارة نادي الهلال السعودي مع البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفيصلي، لقيادة الفريق، في ظل الاستقرار على إقالة المدرب الحالي الكرواتي زوران ماميتش.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“ عبر حسابها على تويتر، يوم السبت، فإنه وفقًا لمصادرها فقد اتفق الهلال مع إدارة ومدرب الفيصلي ليتولى ”شاموسكا“ تدريب الفريق الهلالي خلفًا لزوران، والمدرب البرازيلي سيقود تدريب الهلال، مساء اليوم.

وشددت الصحيفة: ”إدارة الهلال أبدت رغبتها بإعادة البرتغالي جيسوس، مدرب الفريق السابق، الذي أعطى الموافقة للعودة، قبل أن يتراجع ظهر اليوم ويقول إن لديه عرضًا أوروبيًا، ليتم الحسم مع مدرب الفيصلي شاموسكا الذي سيقود التدريب اليوم“.

فيما أشارت صحيفة ”الرياضية“، إلى أن إدارة الفيصلي تشترط تحويل المبلغ المتفق عليه مسبقًا من إدارة الهلال قبل الموافقة على إعارة البرازيلي شاموسكا مدرب الفريق لقيادة الأزرق، فيما تبقى من الموسم.

وشاموسكا لعب 10 مباريات مع الفيصلي، فاز في 5، وتعادل في مثلهم، وسجل الفريق 18 هدفًا، واستقبل 7 أهداف، ويحتل المركز السادس بـ 43 نقطة.

وتعتزم إدارة الهلال السعودي إقالة الكرواتي زوران ماميتش، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام التعاون بخماسية مقابل لا شيء، مساء الجمعة.

التعاون سحق الهلال بخماسية مقابل لا شيء، ليُطيح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت وفقًا لمصادرها الخاصة، أن ”إدارة الهلال تعتزم إقالة زوران من منصبه“.

وأشارت إلى أن ”الإدارة فتحت خط المفاوضات الآن مع المدرب الأرجنتيني بيتزي مدرب المنتخب السعودي السابق“.

لكن على الرغم من ذلك، إلا أن ”بيتزي لا يرغب في تولي مهمة تدريب الهلال في هذه الفترة“، وفقًا لصحيفة الرياضية السعودية.

وتعاقدت إدارة الهلال مع الكرواتي زوران، في يناير الماضي، خلفًا للبرتغالي خورخي خيسوس.

وخسر الهلال أفضلية تصدره للدوري السعودي لصالح مطارده النصر.

ويحتل الهلال المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، بينما النصر في الصدارة بـ 64 نقطة من 28 مباراة.

ورغم أفضلية المباراة المنقوصة لصالح الهلال، إلا أن خسارته أمام النصر وأداءه في الفترة الأخيرة يُقلقان للغاية جماهير فريقه من الخروج بلا ألقاب، بعد خسارته لقب البطولة العربية.