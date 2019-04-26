الداعية السعودي عادل الكلباني يسخر من هزيمة فريق الهلال الثقيلة

أغضب الداعية السعودي المعروف، عادل الكلباني، مساء الجمعة، جمهور نادي الهلال، بعد أن سخر من هزيمة فريقهم الثقيلة أمام فريق التعاون بخماسية نظيفة.

وسقط الزعيم السعودي بشكل مفاجئ أم التعاون، ليودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم من دور نصف النهائي.

وكتب الكلباني وهو إمام سابق للحرم المكي الشريف، تغريدة من كلمتين، هما ”خمسة وخميسة“ قبل أن تنهال عليه آلاف الردود من جمهور كرة القدم العريض في المملكة.

خمسة وخميسة???????????????????? — عادل الكلباني (@abuabdelelah) April 26, 2019

وبينما احتفل جمهور فريق النصر السعودي، بخسارة غريمهم في مدينة الرياض، بتغريدة الكلباني الساخرة، رد عدد من جمهور الفريق الأزرق على سخرية الكلباني المعروف بولائه الرياض للفريق العالمي النصر.

الحمدلله على نعمة العقل قالو من اعقلكم قالو هالشيخ — Yousef alsaghan (@yalsghan) April 26, 2019

اجلدددد ???????????? — نصراوية الهوى ???????? (@N__911__N) April 26, 2019

انتم حياتكم كلها خمسات نسينا ✌???? سماحتك ???? — #شتات ???????????????? (@ST_AT_) April 26, 2019

يا شيخ منك ما تعودنا الطقطقة ولا تنسى الدوري ???????? — عبدالله الطيار.. (@a_ns2030) April 26, 2019

وفاجئ الهلال جمهوره الكبير الذي حضر إلى ملعب فريقه بجامعة الملك سعود بالرياض بخسارة ثقيلة وغير متوقعة أعقبها ردود فعل غاضبة في المدرجات وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تختتم مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بلقاء يجمع بين الاتحاد وضيفه النصر، اليوم السبت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ورغم كونه إمامًا سابقًا للحرم المكي، وإماماً لجامع المحيسن في الرياض حاليًا، إلا أن الكلباني واحد من دعاة سعوديين قلائل لا يخفون جوانب من حياتهم الشخصية بعيدة عن القضايا الدينية، وبينها كونه أحد مشجعي فريق النصر السعودي الذي ينافس بقوة فريق الهلال على كسب تشجيع سكان العاصمة الرياض.