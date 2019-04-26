تقارير.. إقالة زوران من قيادة نادي الهلال السعودي.. ومفاوضات مع بيتزي‎

يعتزم مجلس إدارة نادي الهلال السعودي إقالة المدير الفني للفريق الأول، الكرواتي زوران ماميتش، عقب هزيمة الفريق اليوم أمام التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بخماسية نظيفة.

ولم تستقر إدارة الفريق حتى الآن على المدرب الذي سيقود الفريق في مباراته القادمة أمام التعاون في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن جريدة ”الرياضية“ السعودية أشارت إلى أن التشيلسي خوان أنطونيو بيتزي هو المرشح الأبرز.

وتحاول الإدارة الهلالية إقناع بيتزي بقبول عرض تدريب الهلال، خاصة وأنه لا يرغب في العودة للتدريب في الوقت الحالي.

وتعرض الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لهزيمة مذلة أمام ضيفه التعاون 5-صفر في قبل نهائي كأس الملك اليوم الجمعة.

وتأتي هذه المباراة قبل ثلاثة أيام على تكرار مواجهة الفريقين في الدوري والمؤجلة من المرحلة 28 للمسابقة.

وأنهى التعاون الشوط الأول بثنائية ساندرو مانويل في الدقيقة 19 وعبد الفتاح آدم بعدها بثلاث دقائق.

وتلاعب هجوم التعاون بدفاعات الهلال في الشوط الثاني، حيث أضاف سيدريك أميسي الهدف الثالث في الدقيقة 56 قبل أن يجعل الهداف لياندر تواما النتيجة 4-صفر في الدقيقة 51.

وأضاف إبراهيم الزبيدي الهدف الخامس قبل النهاية بأربع دقائق، ليضرب التعاون موعدًا في النهائي يوم الخميس المقبل مع الفائز من مواجهة الاتحاد والنصر غدًا السبت.