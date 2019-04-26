التعاون يسحق نادي الهلال بخماسية مُذلة ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تعرض نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لهزيمة مذلة أمام ضيفه التعاون 5-صفر في قبل نهائي كأس الملك، اليوم الجمعة.
وتأتي هذه المباراة قبل 3 أيام على تكرار مواجهة الفريقين في الدوري والمؤجلة من المرحلة 28 للمسابقة.
وأنهى التعاون الشوط الأول بثنائية ساندرو مانويل في الدقيقة 19 وعبدالفتاح آدم بعدها بثلاث دقائق.
وتلاعب هجوم التعاون بدفاعات الهلال خلال الشوط الثاني، حيث أضاف سيدريك أميسي الهدف الثالث في الدقيقة 56 قبل أن يجعل الهداف لياندر تواما النتيجة 4-صفر في الدقيقة 51.
وأضاف إبراهيم الزبيدي الهدف الخامس قبل النهاية بأربع دقائق ليضرب التعاون موعدًا في النهائي، يوم الخميس المقبل، مع الفائز من مواجهة الاتحاد والنصر غدًا السبت.
???? الهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب ساندرو مانويل في الدقيقة 19
الهلال 0 : 1 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/Z6Bi3p9KgI
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
???? الهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب عبدالفتاح آدم في الدقيقة 22
الهلال 0 : 2 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/T0AQuOwcny
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
الهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب سيدريك أميسي في الدقيقة 56
الهلال 0 : 3 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/O9k8XCQTp6
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
الهدف الرابع لنادي #التعاون سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 82
الهلال 0 : 4 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/Izc21OnsI5
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
الهدف الخامس لنادي #التعاون سجله اللاعب إبراهيم الزبيدي في الدقيقة 86
الهلال 0 : 5 التعاون
#الهلال_التعاون
#دوري_بلس pic.twitter.com/D3CqEKYhvm
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ أبريل ٢٠١٩