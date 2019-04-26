أهداف مباراة الهلال والتعاون.. 5/0 للفريق الأصفر (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والتعاون.. 5/0 للفريق الأصفر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم ساندرو مانويل لاعب نادي التعاون بهدف في شباك الهلال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”جامعة الملك سعود“ في العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستلم مانويل الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد قوية في شباك على الحبسي، في الدقيقة 19.

وأضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للهلال بعده بدقيقتين، من متابعة جيدة لعرضية زميله.

وفي الدقيقة 55 نجح سيدريك أميسي في إحراز الهدف الثالث للتعاون من متابعة جيدة لعرضية أرضية سكنت شباك علي الحبسي، ثم أحرز تاوامبا الهدف الرابع من رأسية قوية في الديقية 80، ثم أضاف إبراهيم الزبيدي الهدف الخامس في الدقيقة 86.

ويسعى الهلال لتضميد جراحه؛ بعد خسارة لقب البطولة العربية، خاصة أن الفريق نجح في استعادة توازنه آسيويًا عقب التغلب على الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا.

حصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 8 مرات آخرها 2017، بينما لم يسبق للتعاون تحقيق الفوز باللقب.

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