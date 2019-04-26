أهداف مباراة الهلال والتعاون.. 5/0 للفريق الأصفر (فيديو)

تقدم ساندرو مانويل لاعب نادي التعاون بهدف في شباك الهلال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”جامعة الملك سعود“ في العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستلم مانويل الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد قوية في شباك على الحبسي، في الدقيقة 19.

وأضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للهلال بعده بدقيقتين، من متابعة جيدة لعرضية زميله.

وفي الدقيقة 55 نجح سيدريك أميسي في إحراز الهدف الثالث للتعاون من متابعة جيدة لعرضية أرضية سكنت شباك علي الحبسي، ثم أحرز تاوامبا الهدف الرابع من رأسية قوية في الديقية 80، ثم أضاف إبراهيم الزبيدي الهدف الخامس في الدقيقة 86.

???? الهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب ساندرو مانويل في الدقيقة 19

الهلال 0 : 1 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/Z6Bi3p9KgI — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

???? الهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب عبدالفتاح آدم في الدقيقة 22

الهلال 0 : 2 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/T0AQuOwcny — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

الهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب سيدريك أميسي في الدقيقة 56

الهلال 0 : 3 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/O9k8XCQTp6 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

الهدف الرابع لنادي #التعاون سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 82

الهلال 0 : 4 التعاون#الهلال_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/Izc21OnsI5 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

ويسعى الهلال لتضميد جراحه؛ بعد خسارة لقب البطولة العربية، خاصة أن الفريق نجح في استعادة توازنه آسيويًا عقب التغلب على الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا.

حصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 8 مرات آخرها 2017، بينما لم يسبق للتعاون تحقيق الفوز باللقب.