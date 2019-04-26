كلّ ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

يخوض نادي الهلال مباراة مثيرة ضد ضيفه التعاون على ملعب ”جامعة الملك سعود“ في العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الهلال لتضميد جراحه؛ بعد خسارة لقب البطولة العربية، خاصة أن الفريق نجح في استعادة توازنه آسيويًا عقب التغلب على الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة الهلال والتعاون على قناة ksa sports 1 بصوت المعلق عبدالله الحربي و ksa sports 2 بصوت المعلق عبدالله الغامدي بجانب دوري بلس 1 بصوت المعلق حماد العنزي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال والتعاون اليوم الجمعة في كأس الملك السعودي:

مشوار الفريقين

حصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 8 مرات آخرها 2017، بينما لم يسبق للتعاون تحقيق الفوز باللقب.

وتأهل الهلال إلى هذه المرحلة بعد أن اكتسح الدرع بنتيجة 9/0 في الدور التمهيدي، ثم تخطى هجر بنتيجة 3/0 في دور الـ32، ثم عبر عقبة دور الـ16 على حساب الفيصلي بنتيجة 3/2، وصعد بالنتيجة نفسها على حساب الاتفاق في ربع النهائي، وسجل الهلال خلال 4 مباريات 18 هدفًا واستقبل 4 أهداف، ويعد الفرنسي بافتيمبي غوميز هداف الفريق ببطولة كأس الملك برصيد 7 أهداف.

وتأهل التعاون إلى هذه المرحلة بعد تخطي عقبة العدالة 1/0 بالدور التمهيدي، ثم الفوز على النهضة بنتيجة 6/0 في دور الـ32، ثم تخطي عقبة الشباب بنتيجة 3/0 في دور الـ16، وتغلب بنفس النتيجة على الوحدة في ربع النهائي.. ولم تهتز شباك الفريق بالبطولة بينما سجل 13 هدفًا وهدافه بالبطولة الكاميروني لياندرو توامبا برصيد 4 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 30 ديسمبر الماضي بالتعادل بنتيجة 2/2، ولم يعرف التعاون الفوز على حساب الهلال في آخر 6 مباريات منذ تغلبه يوم 15 فبراير 2016 بنتيجة 1/0.

الهلال وأزمة الهجوم

يبحث الهلال عن تحقيق لقب كأس خادم الحرمين لتعويض الضربة القوية بخسارة لقب البطولة العربية وبالتالي سيكون التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمرًا مهمًا لن يقبل جمهور الزعيم بسواه أملًا في حصد الثنائية الدوري والكأس.

ويعاني الهلال أزمة هجومية بعد إصابة الفرنسي بافتيمبي غوميز بجانب الإسباني جوناثان سوريانو بجانب سالم الدوسري والبيروفي آندريه كاريلو وسلمان الفرج، وهو ما يفرض تغييرات في المعادلة الهجومية للزعيم بقيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش.

وتتجه النية لدى زوران لإراحة بعض لاعبيه، خاصة أن مواجهة التعاون بالدوري يوم الإثنين المقبل، ستكون مهمة أيضًا في صراع التتويج باللقب مع النصر، ويدرس زوران إراحة لاعبين آخرين ومنهم محمد البريك وياسر الشهراني وعلي آل بليهي والبرازيلي كارلوس إدواردو.

ويتردد اسم عبدالرحمن اليامي المهاجم الصاعد بقوة لقيادة الخط الأمامي في الهلال، خاصة في ظل غيابات الهجوم الواضحة، ويبلغ اليامي 21 عامًا وأعير لنادي الفيحاء ثم عاد للزعيم وظهر اليامي في 4 مباريات مع الهلال بالدوري، وسجل هدفًا في مباراة أحد، كما شارك لدقائق في مباراة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال عادل عبدالرحمن، المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة السعودي، لشبكة ”إرم نيوز“ إن اليامي مهاجم سريع وقوي وأمامه فرصة مهمة للتعبير عن قدراته في مواجهة التعاون المهمة.

وأضاف ”أعلم قدرات اليامي جيدًا وتابعته في منتخب السعودية للشباب، وبالتأكيد من الصعب منافسة غوميز في هجوم الهلال، ولكن اليامي إذا أثبت جدارته فهو مكسب أيضًا لمنتخب السعودية الباحث عن تجديد دمائه“.

طموح التعاون

يتطلع التعاون لتكرار إنجازه الذي تحقق العام 1990، حين تأهل إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وخسر حينها أمام النصر.

ويتطلع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للتعاون لغلق المساحات أمام الهلال، ويعتمد التعاون على قدرات مهاجمه الكاميروني لياندرو توامبا الذي يملك القدرة على التهديف وهز الشباك.