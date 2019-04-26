موعد مباراة الهلال ضد التعاون اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يلاقي نادي الهلال منافسه التعاون، اليوم الجمعة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

وتقام مباراة الهلال والتعاون الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الهلال مع التعاون على قنوات KSA Sports 1 HD وKSA Sports 2 HD وDawri Plus 1 HD.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الاتحاد والنصر، التي تلعب بعد غد السبت.

وتعادل الهلال والتعاون 2/2 في مباراة الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين، ويلعبان مرتين في أيام قليلة، إذ يتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الاثنين، في الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

ويعود آخر فوز للتعاون على الهلال إلى فبراير 2016، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين فاز الهلال في 5 مباريات، في حين انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وحقق الهلال لقب خادم الحرمين الشريفين 8 مرات، آخرها العام 2017، في حين أن الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 13 لقبًا.