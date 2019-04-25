موجز أخبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي السعودية

سيلتقي الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين مرتين مع التعاون في غضون ثلاثة أيام في بطولتين مختلفتين حيث يستضيفه يوم الجمعة في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ثم في مباراة مؤجلة بالدوري يوم الاثنين المقبل.

وتأجلت مواجهة الفريقين في المرحلة 28 للدوري لانشغال الهلال بخوض نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال ثم مباراة الاستقلال الإيراني في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويتأخر الهلال بفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر الحالي للدوري لكن في حال فوزه على التعاون يوم الاثنين المقبل سيستعيد الصدارة قبل جولتين على النهاية.

واختتم ”الزعيم“ تدريباته عقب الفوز على الاستقلال وخاض كافة اللاعبين التدريبات الجماعية بما فيهم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) العائد من الإصابة والثنائي محمد الدوسري ووليد الأحمد بينما أنهى عبد الله عطيف برنامجه التأهيلي وشارك مع زملائه في التدريب الأخير.

في المقابل وصلت بعثة التعاون للرياض لمواجهة الهلال في استاد جامعة الملك سعود والفائز منهما سيخوض المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الاتحاد والنصر في مباراة قبل النهائية الثانية في الثاني من مايو/ آيار المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتأهل التعاون إلى قبل نهائي كأس الملك للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1990 و2015 و2017 ويسعى لتتويج موسمه الرائع ببلوغ المباراة النهائية.

ويحتل التعاون المركز الرابع في الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي وله مباراة مؤجلة والفوز أو التعادل خلالها سيجعله ينفرد بالمركز الرابع.

استعدادات العالمي والعميد

وأنهى الاتحاد استعداداته لاستضافة النصر في المباراة الثانية بحضور رئيس النادي ونائبه لدعم اللاعبين والإدارة الفنية قبل مواجهة رفاق عبد الرزاق حمدلله.

ويسعى النصر للثأر من خسارته أمام الاتحاد بالدوري في الرياض بالتأهل إلى نهائي كأس الملك على حساب العميد الذي استعاد بريقه مؤخرا وضمن البقاء في الدوري وحقق الانتصارات على الصعيد الآسيوي.

وعاد الاتحاد من طشقند بتعادل ثمين 1-1 مع لوكوموتيف الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دور المجموعات وإقامة المباراة في جدة ستمنحه أفضلية كبيرة على النصر.

وعاد المغربي نور الدين أمرابط إلى تدريبات النصر بعد غياب دام أسبوعين ليعطي فريقه دفعة معنوية ضخمة قبل قمة الاتحاد.

ومن ناحية اخرى أشارت تقارير صحفية محلية إلى أن السوري عمر السومة مهاجم وهداف الأهلي تلقى عدة عروض من أحد أندية دبي والدحيل القطري واخر امريكي ويدرس اللاعب الموافقة على أحد هذه العروض للرحيل.