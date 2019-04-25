لماذا يمتلك نادي الهلال أفضلية في حسم صفقة كاريلو؟

كشفت تقارير صحفية بيروفية، عن رغبة ناديي إدارتي النصر السعودي والدحيل القطري لضم اللاعب البيروفي أندريه كاريلو محترف الهلال، وذلك عن طريق التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

ويلعب كاريلو مع الهلال معارًا من بنفيكا البرتغالي، إذ حصل النادي البرتغالي على مبلغ 3 ملايين يورو نظير ضم اللاعب لموسم واحد، فيما يحصل اللاعب على 4 ملايين يورو راتبًا سنويًا.

مصادر مقربة من إدارة الهلال كشفت عن أن سامي الجابر رئيس النادي السابق، قد وضع شرطًا في عقد استعارة اللاعب، يتضمن أحقية النادي في شراء اللاعب نظير 15 مليون يورو شريطة أن يكون اللاعب شارك في 25 مباراة مع الفريق، وهو ما تحقق مع اللاعب مؤخرًا، وهو ما يجعل الهلال أقرب لضم اللاعب من النصر والدحيل، إن رغب في ذلك.

ويبدع اللاعب مع الهلال في الوقت الحالي، ويعد أمر استمراره مع الزعيم المطلب الأول جماهيريًا لإدارة الهلال عطفًا على مستويات اللاعب الأخيرة مع الفريق.