موجز أخبار الهلال والنصر والاتحاد والأندية السعودية

تتوقف مباريات الدوري السعودي للمحترفين فترة من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث يستعد الهلال متصدر الدوري لمواجهة التعاون في قبل النهائي يوم الجمعة المقبل بينما يلتقي في اليوم التالي الاتحاد والنصر في مباراة قمة.

وعاد الهلال للتدريبات بعد الانتصار الثمين على الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، حيث ستكون مواجهة التعاون طريقه نحو الثنائية هذا الموسم.

وسيلتقي الهلال مرتين مع التعاون في غضون ثلاثة أيام الأولى يوم السبت في كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يستضيفه في استاد جامعة الملك سعود في الرياض يوم الاثنين في مباراة مؤجلة من الدوري.

شارك في التدريب المغلق يوم الأربعاء الثنائي محمد الدوسري ووليد الأحمد بينما أنهى عبد الله عطيف تدريباته التأهيلية وبات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي رسميا غياب البيروفي أندريه كاريو عن مباراة التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين للإصابة لكن لم يتضح بعد مدى قدرته على المشاركة في مباراة الدوري.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مقربة من الهلال، أن أحد أعضاء الشرف المؤثرين بالنادي، دخل في مفاوضات للتعاقد مع مدرب الفريق السابق اليوناني جورجيوس دونيس؛ لقيادة الفريق بدلًا من الكرواتي زوران ماميتش.

وبحسب تلك المصادر، فإن المدرب اليوناني وافق بالفعل على العودة، لكن الإدارة مطلوب منها مبلغ إضافي لدفع الشرط الجزائي لناديه الحالي أبويل نيقوسيا القبرصي؛ ليتمكن المدرب من فك ارتباطه به.

وكان دونيس قد تعاقد مع الهلال في العام 2015، وقاد الفريق لتحقيق كأس الملك وكأس السوبر وكأس ولي العهد، لكنه لم يستطع تحقيق بطولة الدوري.

وفي معسكر التعاون كثف الفريق الأول بقيادة المدير الفني بيدرو ايمانويل تدريباته الميدانية استعداداً لمواجهة الهلال.

وهذه المرة الرابعة التي يتأهل فيها التعاون إلى قبل نهائي كأس الملك بعد أعوام 1990 و2015 و2017.

واستأنف النصر تدريباته على الفور استعدادا لقمة الاتحاد يوم السبت في جدة، حيث قاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي تدريبات الفريق بحضور رئيس النادي سعود آل سويلم.

وفي المعسكر المقابل خاض لاعبو الاتحاد الذين شاركوا في المباراة الآسيوية الأخيرة تدريبات بدنية خفيفة بينما ركز باقي اللاعبين على الجوانب الخططية استعدادا لمواجهة النصر.