موجز أخبار الهلال والنصر والاتحاد والأندية السعودية

اقترب نادي الهلال السعودي من التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعد فوزه الثمين على الاستقلال الإيراني بهدف نظيف واستعادة صدارة المجموعة الثالثة.

ورفع الزعيم رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة من أربع مباريات متفوقا بفارق نقطتين عن الدحيل القطري الذي تغلب بهدفين نظيفين على العين في الإمارات.

وبات الهلال يحتاج لنقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين لبلوغ دور الستة عشر مباشرة دون الانتظار للجولة الأخيرة.

لكن كانت هناك بعض السلبيات في المباراة تمثلت في غياب صاحب الهدف الوحيد سيبستيان جيوفنكو عن المباراة المقبلة أمام العين نظرا لتراكم البطاقات الصفراء ومعه كذلك الظهير الأيمن محمد البريك بينما سيغيب نواف العابد العائد من الإصابة نظرا لطرده.

غياب غوميز

ومن المؤكد أن غياب جيوفينكو سيكون مؤثرا حيث خاض مع الفريق 12 مباراة منذ انضمامه في يناير/كانون الثاني الماضي وساهم في تسجيل سبعة أهداف.

وسيغيب كذلك الهداف الفرنسي بافتيمبي غوميز، حيث سيطير إلى تركيا لإجراء فحوص طبية بعد تعرضه لإصابة.

وأعلن الهلال متصدر الدوري السعودي عبر حسابه على تويتر إن غوميز توجه إلى تركيا وسيظل هناك لمدة يومين لإجراء فحوصات طبية دورية على حالته البدنية لدى طبيبه الخاص وذلك بعد التنسيق مع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

وفي مدينة كربلاء تألق النصر وحقق فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال آسيا وعلى حساب الزوراء العراقي بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار ثمين بهدفين مقابل هدف.

وكان يحيى الشهري نجم المباراة الأول حيث أدرك التعادل بعد بداية الشوط الثاني وصنع هدف الفوز الذي أحرزه نواف القرشان في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وساهمت نقاط الفوز في احتلال النصر للمركز الثاني في المجموعة الأولى بست نقاط من انتصارين متتاليين بعد هزيميتين في أول جولتين.

وبات ذوب آهان الإيراني قريبا من بلوغ دور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة بعشر نقاط يليه النصر بست ثم الزوراء بأربع نقاط ثم الوصل الإماراتي بثلاث نقاط في ذيل الترتيب.

وخسر الوصل مباراته الثالثة في أربع مباريات ليتذيل ترتيب المجموعة وتتقلص آماله في بلوغ الدور التالي.

وقال روي فيتوريا المدير الفني للنصر عقب المباراة: ”فريقنا أظهر شخصيته الحقيقية، وأثبتنا أن كل لاعب سيشارك سيقدم كل ما لديه، وأن لدينا فريق كامل وليس 11 لاعبا فقط.

”أشكر العراق على حسن الضيافة والاستقبال، التنظيم رائع جدًا ومنبهر بما رأيت في المباراة سواء من الأداء أو التنظيم“.

كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن ناحية أخرى، بدأ الاتحاد الاستعداد لمواجهة النصر في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم السبت المقبل في مباراة قد تنقذ موسم ”العميد“ بعد ضمان البقاء في الدوري.

ويسعى الاتحاد للفوز باللقب للانتفاض بعد موسم صعب والتأهل إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.