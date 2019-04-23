نادي الهلال السعودي يعلن مغادرة بافتيمبي غوميز إلى تركيا لهذا السبب (صورة)

أعن نادي الهلال السعودي مغادرة المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز يوم الثلاثاء إلى تركيا لإجراء فحوص طبية على حالته البدنية.

وقالت إدارة الهلال عبر تغريدة على حساب النادي في ”تويتر“ إن المهاجم الفرنسي سيتوجه إلى تركيا يوم الثلاثاء وسيبقى فيها لمدة يومين لإجراء فحوصات طبية دورية على حالته البدنية لدى طبيبه الخاص.

وأشار النادي العاصمي إلى أن سفر غوميز جاء بعد التنسيق مع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

???? يغادر لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم الفرنسي ”بافيتيمبي غوميز“ مساء اليوم إلى تركيا لمدة يومين؛ لإجراء فحوص طبية دورية على حالته البدنية لدى طبيبه الخاص؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية. pic.twitter.com/mJ1EJhpBTe — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وخاض غوميز المباراة التي جمعت فريقه باستقلال طهران الإيراني في أبوظبي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا والتي فاز بها ”الأزرق“ بهدف الإيطالي سباستيان جوفينكو.

وبهذا الفوز تتصدر الهلال الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن الدحيل، وجاء استقلال طهران ثالثًا برصيد 4نقاط، وأخيرًا العين برصيد نقطتين.