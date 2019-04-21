الاستئناف ترفض تظلم نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط بشأن مشاركة عبدالله العويشير حارس أحد

رفضت الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة لقدم التظلم المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن مشاركة لاعب نادي أحد عبدالله العويشير، في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم 23 مارس الماضي ضمن مسابقة كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين.

وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف بالاتحاد السعودي وفقا للمادة 139 من اللائحة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، قد رفضت احتجاج نادي الهلال بخصوص نظامية مشاركة حارس مرمى أحد، عبدالله العويشير، في مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

#لجنة_الاستئناف: رفض الاستئناف المقدم من نادي #الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن مشاركة لاعب نادي أحد عبدالله العويشير. pic.twitter.com/zIoCaddQ1v — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 21, 2019

وقالت الانضباط في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة في ”تويتر“: رفض الاحتجاج موضوعا لعدم توفر شرط المادة ”1/132“ من اللائحة.

ولفتت اللجنة إلى أن الهلال قدم نموذج احتجاج من قبل أمين عام النادي إلى مراقب المباراة عقب نهايتها، ورفضت الانضباط أسباب الاحتجاج الواردة إلى اللجنة في 25 مارس مع مرفقاتها.

ويعد هذا الاحتجاج الثاني الذي يقدم ضد العويشير، حيث قدم الحزم من قبل أيضًا الاحتجاج نفسه، وتم رفضه.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.