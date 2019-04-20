تدخلات لاحتواء أزمة محمد بن فيصل وسامي الجابر ووكيل بافيتيمبي غوميز يكشف مستقبله مع نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن عددًا من أعضاء الشرف البارزين في نادي الهلال السعودي، أجروا اتصالات مع الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي الحالي، والرئيس السابق النجم المعتزل سامي الجابر، وذلك لرأب الصدع الذي حدث بينهما بعد خسارة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي 1/2.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن هذه الاتصالات أدت مفعولها عاجلًا، لتعقبها سلسلة تغريدات أطلقها سامي الجابر أكدت عمق العلاقة مع الرئيس الحالي محمد بن فيصل، وأكدت حرصه على مصلحة النادي.

من جهة أخرى قال إيتيان ميندي وكيل أعمال اللاعب الفرنسي غوميز إن اللاعب سيكمل تعاقده مع الهلال نافيًا ما تحدثت عنه الصحافة التركية مؤخرًا.

ونفى ميندي بحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“ وجود أي تفاوض مع مسؤولي فنربخشة مثلما ذكرت الصحف التركية أمس الجمعة.