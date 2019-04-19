موجز أخبار الأهلي والهلال والأندية السعودية

أنعش الأهلي آماله في التأهل إلى دوري أبطال آسيا بعدما حقق فوزه الأول بعد إقالة مدربه الأوروغواياني خورخي فوساتي بانتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه الوحدة.

ورغم الفوز ظل الأهلي في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن التعاون الذي خاض مباراة أقل ولكل منهما 49 نقطة.

وأقيل فوساتي قبل يومين عقب خروج الأهلي من الدور قبل النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال أمام الهلال بركلات الترجيح.

وأظهر الأهلي ردة فعل قوية بعد أن تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول سجل منها هدافه السوري عمر السومين هدفين وآخر للروماني نيكولاي ستانسيو.

وحافظ الأهلي على تقدمه حتى الدقيقة 71 وبعدها تراجع الفريق، الذي يقوده المدرب يوسف عنبر مؤقتا، ليستقبل هدفين متتاليين في غضون ثلاث دقائق عبر الفنزويلي رومولو أوتيرو من ركلة جزاء وكابونغو كاسونغو.

وانهارت فرص الوحدة في تحقيق انتفاضة بعد طرد المدافع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 81 ليظل الفريق في المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

ويتصدر النصر المسابقة برصيد 64 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تتبقى له مباراة ضد التعاون تأجلت إلى الأسبوع المقبل بسبب انشغاله بمواجهة النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد والتي خسرها بهدفين مقابل هدف.

أزمة الجابر وبن فيصل

وفي شأن هلالي رد سامي الجابر الرئيس السابق للهلال على انتقادات الأمير محمد بن فيصل الرئيس الحالي بشأن عدم مساندة الجابر للفريق قبل مواجهة النجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية العربية.

وكتب الجابر عبر تويتر : ”أجاهد نفسي للابتعاد عن التعليق في حال الانفعال والغضب قدر المستطاع، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالهلال الذي نعشقه ونسعى لرفعته واستمرار زعامته. لم يسبق لي أن علقت في لحظات الغضب إلا وندمت، لأن التسرع والانفعال لا يأتي بخير أبدًا“.

وأضاف ”حرصت أن أغرد قبل النهائي واضعًا سيناريو الفوز والخسارة بالحسبان، لأنها سنة كرة القدم، فلا يوجد فريق يفوز دائمًا ولا فريق يخسر أبدًا، في برنامج صدى الملاعب تحدثت أيضًا قبل اللقاء بما أشعر به، وهو أن النهائي محطة لما هو أهم ويجب أن نحسن التعامل معه ونتعقل بردة الفعل بغض النظر عن النتيجة“.

وأضاف: خسر الهلال اللقب العربي ومعها خسر لقبًا كان سيجعله أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للألقاب العربية بـ 4 بطولات، وظل متساويًا مع البطلين (الشباب – الاتحاد) بثلاثة ألقاب عربية بمختلف المسميات، يليه الاتفاق ببطولتين والأهلي بلقب وحيد.

إحصائيات الشهري

وفي مباراة أخرى ساهمت ثلاثية صالح الشهري في صعود الرائد للمركز 11 برصيد 31 نقطة بينما تعرض أحُد، الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، للهزيمة 18 في الدوري هذا الموسم.

وبات الشهري أول لاعب سعودي ينجح في تسجيل ”هاتريك“ مرتين هذا الموسم في الدوري كما أنه الهاتريك 13 الذي تشهده مباريات هذا الموسم.

كما أن اللاعب ذاته أصبح أكثر لاعب سعودي يسجل أهدافا في المسابقة هذا الموسم برصيد 14 هدفا حتى الآن بينها سبعة أهداف في اخر ثلاث مباريات.

وفي مباراة أخرى، أنعش الباطن آماله في البقاء بالدوري بعد فوزه الثمين على القادسية مستضيفه ومنافسه على النجاة من الهبوط.

ورفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير وقلص الفارق مع القادسية الذي يسبقه في الترتيب إلى نقطتين فقط قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ومن ناحية اخرى أعلن مجلس إدارة الاتفاق التعاقد مع المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفاو لقيادة الفريق لنهاية الموسم خلفا للإسباني سيرخيو بيرناس الذي انفصلت عنه بالتراضي.