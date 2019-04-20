ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الفيصلي على الفيحاء والشباب أمام الحزم (صورة)

نجح فريق الفيصلي في اقتناص الفوز على الفيحاء 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النتيجة رفعت رصيد الفيصلي إلى 43 نقطة في المركز السادس، بينما بقي الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر، ليتأزم موقفه في الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، قبل جولتين من نهاية البطولة.

ويحل الفيحاء ضيفاً على الرائد 11 مايو المقبل، بينما يحل الفيصلي ضيفاً على الأهلي في ذات اليوم ضمن الجولة الـ29 من الدوري المحلي.

وفي مباراة أخرى، ابتعد فريق الشباب بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز ثمين على نظيره الحزم 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الـ28 من الدوري.

النتيجة رفعت رصيد الشباب إلى 53 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع، بينما بقي الحزم عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر، ليتأزم موقفه في الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، قبل جولتين من نهاية البطولة.

ويستضيف الشباب نظيره التعاون يوم 11 مايو المقبل، بينما يستقبل الحزم نظيره النصر في ذات اليوم، ضمن الجولة المقبلة من الدوري المحلي.