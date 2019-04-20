الشباب يُسقط الحزم.. والفيصلي يهزم الفيحاء في الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي الشباب فوزًا مهمًا على ضيفه الحزم بثنائية نظيفة، اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الشباب لنجمه البرازيلي بهذا الفوز، حيث سجل سيبا هدفي المباراة في الدقيقتين (5 و37).

وبذلك الفوز استطاع الشباب تأمين المركز الثالث مؤقتًا بعد أن رفع رصيده إلى 53 نقطة في انتظار مباراة التعاون والهلال.

في المقابل، اتجه الحزم إلى مرحلة الخطر، بعد تجمد رصيده عند 30 نقطة يحتل بها المركز الـ12.

وفي مباراة أخرى، منح الكرواتي أنتي بوليتش مدافع الفيصلي فريقه 3 نقاط ثمينة بعد تسجيله هدف الفوز القاتل في شباك الفيحاء، في المواجهة التي انتهت 4-3، واحتضنها ستاد مدينة الملك سلمان في المجمعة، في المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 43 نقطة في المركز السادس، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 28 نقطة في المركز 13.