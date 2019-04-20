هل يشارك نور الدين أمرابط في مباراة النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؟

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، من دخول التدريبات الجماعية، بعد أن تجاوز جزءًا كبيرًا من فترة التأهيل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فقد خضع اللاعب لفحوصات منتصف الأسبوع الحالي قبل دخوله التدريبات الجماعية، ويأمل مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا بأن يتمكن أمرابط من لحاق مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم السبت المقبل، حيث يمثل المغربي قيمة فنية كبيرة للفريق النصراوي.

وتعرض أمرابط، البالغ 32 عامًا، لإصابة في مباراة النصر السابقة أمام الرائد في الدوري، وغادر إلى البرتغال للاطمئنان على إصابته العضلية، قبل أن يعود وينخرط في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

ودارت العديد من الأحداث خلال فترة إصابته، حيث أشارت الصحافة المغربية إلى أن اتحاد الكرة المغربي غاضب من قرار مدرب النصر الذي يرغب في الاعتماد على أمرابط في مباراته المقبلة أمام الاتحاد، الأمر الذي نفاه الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، الذي أكد أنه لم يطلب اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ للحفاظ على سلامة أمرابط، لا سيما وأن المغرب مقبلة على المشاركة بكأس أمم أفريقيا في شهر يونيو المقبل في مصر، وأكد رينارد أن علاقته بالنصر وأمرابط مميزة، واصفًا جميع الأخبار المتداولة بالشائعات.

من جانبه، بدأ الفريق النصراوي استعداداته للقاء الزوراء العراقي، يوم الثلاثاء المقبل، في العراق ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ورغم ضغط المباريات على الفريق، إلا أن مدرب الفريق فيتوريا يسعى بشكل حثيث إلى تحقيق الفوز في لقاء الثلاثاء، من أجل تقوية حظوظه في التأهل لدور الـ16، وكان النصر قد خسر لقاءين في الدور الأول وفاز في لقاء أمام الزوراء.

يذكر أن النصر يقع في آخر ترتيب مجموعته بثلاث نقاط متساويًا مع الوصل الإماراتي خلف وصيف المجموعة الزوراء العراقي بأربع نقاط، فيما يتصدر المجموعة ذوب آهن الإيراني بسبع نقاط.

وينافس النصر في الوقت الحالي أيضًا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع الهلال السعودي، وينتظر سقوط الزعيم لاعتلاء الصدارة.