سلمان المطيويع يتحدث عن ”كسر كبرياء“ نادي النصر السعودي

غرد الإعلامي سلمان المطيويع، مقدم برنامج الوقت الأصلي، تعليقًا على فوز نادي الاتحاد على النصر، قبل 3 جولات من نهاية الدوري السعودي.

ونجح الاتحاد في الفوز على النصر متصدر المسابقة قبل المباراة، ليعيده إلى المركز الثاني، مانحًا الصدارة للهلال.

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عاد #العميد يسدد فواتير الامس .. هذا الكبير عندما يزأر لا بد ان ترضخ له البقية … كسر كبرياء المتصدر و اطاح به بثلاثية .. مبروك للمدرج المؤثر ????????

#الاتحاد_النصر #الاتحاد pic.twitter.com/gC86XHXI2F — #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) April 13, 2019

وغرد المطيويع عبر تويتر :“عاد #العميد يسدد فواتير الامس .. هذا الكبير عندما يزأر لا بد ان ترضخ له البقية … كسر كبرياء المتصدر وأطاح به بثلاثية .. مبروك للمدرج المؤثر“.

”#انا_الاتحاد رسالة المدرج ”المؤثر ”لكل من حاول ان يقفز على #الاتحاد او يقزم من #العميد .. مهما دار الزمان .. يظل هذا الكبير“.

وعلاقة المطيويع بإدارة وإعلام النصر ليست على ما يرام بسبب هجوم سابق على عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي.

وقطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز 3-2 على النصر، لكن غريمه الهلال سيحتفل بهذه النتيجة بعدما انتزع القمة قبل ثلاث جولات من النهاية أمس السبت.

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وأحرز ألكسندر بريوفيتش الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الـ 32 وأضاف المهاجم الصربي صاحب الشعر الطويل هدفًا آخر بعد 11 دقيقة.

لكن عبد الرزاق حمد الله قلص الفارق للنصر في الدقيقة الـ 69 ثم أدرك التعادل بعد خمس دقائق من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد ليعزز انفراده بصدارة الهدافين برصيد 27 هدفًا.

ووسط هجمات متبادلة أحرز فهد المولد هدف الانتصار للاتحاد في الدقيقة الـ88 لينقلب شكل المنافسة على اللقب ويحرم النصر من استعادة الصدارة بعد فوز الهلال 1-صفر على الأهلي أمس الجمعة.

وتجمد رصيد النصر عند 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، بينما خرج الاتحاد من منطقة الهبوط وبات في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

وقال المولد في تصريحات تلفزيونية ”ألف مبارك لجماهير الاتحاد وحظ أوفر للإخوان في نادي النصر. ربما خذلنا الجماهير كثيرًا هذا الموسم لكنا بدأنا ننتفض ولم نبتعد بعد عن منطقة الخطر.

”لاعبو نادي الاتحاد كانوا رجالًا داخل الملعب. لم نفكر إلا في النقاط الثلاث وروح الاتحاد حضرت اليوم… الكثيرون قللوا من قدرات لاعبي الاتحاد واليوم ربما كان الرد قاسيًا من اللاعبين“.

وسيلعب النصر في الجولات الثلاث المقبلة مع الفتح والحزم والباطن بينما سيخوض الهلال مواجهاته أمام التعاون والاتفاق والشباب.

* شوط لكل فريق

وأحرز بريوفيتش الهدف الأول بعدما تابع كرة مرتدة من براد جونز حارس النصر ليوجه ضربة كبيرة لأصحاب الأرض.

وركض المولد بالكرة لمسافة طويلة ومهد الكرة إلى زميله بريوفيتش الذي سدد الكرة على عكس اتجاه جونز لتصبح النتيجة 2-صفر.

وكاد حمد الله يقلص الفارق بعدما قابل كرة عرضية بضربة رأس لكنها جاءت أعلى من المرمى بقليل لكن الهداف المغربي لم يخطئ بعد ذلك.

وأرسل سلطان الغنام كرة عرضية من ناحية اليمين واستحوذ حمد الله عليها بشكل رائع داخل المنطقة قبل أن يسدد داخل المرمى ليعيد الأمل.

وبعد دقائق سقط عبد الله آل سالم داخل المنطقة واستمر اللعب قبل اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد الذي احتسب ركلة جزاء بعدما دهس كريم الأحمدي قدم منافسه لاعب النصر.

ونفذ حمد الله ركلة الجزاء بهدوء ليدرك التعادل وسط حماسة كبيرة في المدرجات، وحاول النصر استكمال الانتفاضة بمواصلة الهجوم.

لكن البديل عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد توغل بالكرة في هجمة مرتدة ومهدها إلى المولد الذي أحرز هدف الانتصار ونجح في تعويض إهدار فرصة مشابهة قبلها بدقائق قليلة.