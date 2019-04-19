نادٍ تركي يستعد لخطف بافيتمبي غوميز من الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن إدارة نادي فنربخشة التركي تستعد لتفجير قنبلة في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد إعلان رغبتها في ضم مهاجم الهلال السعودي الحالي، اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وتحدث صحيفة ”futbolarena“ عن أن الهلال كانت عليه مستحقات تبلغ نحو مليوني يورو مطلوب سدادهما في أول مارس الماضي، بيد أن إدارة الهلال تجاهلت مستحقات النادي التركي.

وقالت الصحيفة التركية إن إدارة غالاتا سراي، النادي السابق للهلال، أرسلت تهديدًا إلى النادي السعودي بالدفع أو اللجوء فورًا للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، لإجبار النادي السعودي على الدفع والغرامات الأخرى الناتجة عن التأخير.

ويعيش الهلال على صفيح ساخن بعد هزيمة الفريق في نهائي البطولة العربية أمام النجم الساحلي التونسي، ثم تراشق رئيسه الحالي الأمير محمد بن فيصل مع سامي الجابر رئيس النادي السابق، ومطالب جماهير الفريق بإقالة بن فيصل والمدرب زوران.