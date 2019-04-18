موجز أخبار الهلال النصر والاتحاد والأندية السعودية

خسر الهلال السعودي للمباراة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات لكن هزيمته أمام النجم الساحلي التونسي أفقدته لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال في مدينة العين الإماراتية على ملعب هزاع بن زايد.

وخسر الهلال أمام الاستقلال الإيراني بهدفين مقابل هدف ثم بهدف نظيف أمام منافسه المحلي الأهلي في إياب قبل نهائي كأس زايد واخيرا النجم الساحلي بهدفين قابل هدف في النهائي لتصبح هذه أول مرة يخسر فيها ”الزعيم“ ثلاث مباريات متتالية في كافة المسابقات منذ 2014.

وسجل البديل محمد المثناني هدفا في الوقت القاتل ليقود النجم للتتويج بكأس زايد بعد انتصاره بهدفين مقابل هدف على الهلال.

وحصل النجم على ستة ملايين دولار مكافأة التتويج بالكأس مقابل 2.5 مليون دولار للهلال وصيف البطل.

وأنهى النجم الساحلي الشوط الأول لصالحه بهدف كريم العريبي من ضربة رأس بعد ركلة ركنية لكن أدرك الفرنسي بافتيمبي جوميس التعادل للزعيم من ركلة جزاء.

وبدا أن المواجهة قد تمتد لركلات ترجيح لكن المثناني انتزع الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

قمة النصر

وواصل المغربي عبد الرزاق حمد الله تألق وتحطيم الأرقام القياسية عندما سجل هدفين وصنع مثلهما كما أضاع ركلة جزاء خلال فوز كبير للنصر بخماسية نظيفة على الفتح ليستعيد صدارة الدوري السعودي.

وواصل الاتحاد صحوته ليفوز بهدفين نظيفين على الاتفاق وتقدم للمركز العاشر بعد أن ظل قابعا بمنطقة الهبوط في معظم فترات الموسم.

وسجل عبد العزيز البيشي هدفين في فوز الاتحاد ليحقق العميد فوزه الثالث على التوالي بعد أن ألحق الهزيمة بالنصر في الجولة الماضية.

وحقق حمد الله رقما قياسيا بعدما بات يسجل هدفًا كل 69.5 دقيقة في أعلى معدل تهديفي للاعب في الدوري السعودي للمحترفين على الإطلاق.

وبات رصيد حمد الله 29 هدفا في صدارة هدافي المسابقة كما أنه سجل 12 هدفا في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأصبح النصر صاحب أفضل هجوم في الدوري بتسجيل 64 هدفًا كما أن حمد الله أصبح أيضًا الأكثر صناعة للأهداف برصيد تسعة أهداف.

ويملك النصر 64 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي يواجه التعاون يوم الاثنين ضمن الجولة 28 للمسابقة التي يحمل الهلال لقبها.