النجم الساحلي يقهر نادي الهلال السعودي ويتوج بكأس زايد (فيديو)

تُوِّج النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية الأبطال، الخميس، بعد فوزه 2/1 على نادي الهلال السعودي، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم النجم الساحلي 1/0، سجله كريم عريبي، في الدقيقة 30 بضربة رأس، بعد كرة ركنية، تحت أنظار الظاهرة البرازيلية رونالدو.
وتعادل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 64، سددها على يسار حارس النجم الذي ارتمى على الجهة المعاكسة.
واقتنص محمد المثناني الفوز للنجم الساحلي في الدقيقة 90+1، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وسيحصل النجم الفائز باللقب على 6 ملايين دولار.
وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز مواطنه الأهلي (3/2)، بركلات الترجيح، بعد فوز كل منهما 1/0، في حين تغلب النجم الساحلي 1/0 على المريخ السوداني في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا سلبيًا في الإياب.
يشار إلى أن الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة بفوزه على الفيصلي الأردني بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية.
من مدينة #العين:
شاهد الهدف الاول لفريق #النجم_التونسي والمسجل من اللاعب كريم عريبي عند الدقيقة 30. #النجم_التونسي 1#الهلال_السعودي 0#نهائي_كأس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/z2KpxhwQpP
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ١٨ أبريل ٢٠١٩
#الهلال يعود ويتعادل في الدقيقة 64..#جوميز يسدد ركلة الجزاء بهدوء في شباك #النجم_الساحلي#الهلال_النجم_الساحلي
نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/cRGlg58S1c
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٨ أبريل ٢٠١٩
هدف في وقت حرج جداً من عمر اللقاء.. #النجم_الساحلي يتقدم على الهلال 2-1 عبر #محمد_المثناني بالدقيقة 91
شاهد الهدف بتعليق عامر عبدالله
نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#الهلال_النجم_الساحلي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/E303RtwTEf
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٨ أبريل ٢٠١٩