النجم الساحلي يقهر نادي الهلال السعودي ويتوج بكأس زايد (فيديو)

تُوِّج النجم الساحلي التونسي بلقب كأس زايد للأندية الأبطال، الخميس، بعد فوزه 2/1 على نادي الهلال السعودي، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجم الساحلي 1/0، سجله كريم عريبي، في الدقيقة 30 بضربة رأس، بعد كرة ركنية، تحت أنظار الظاهرة البرازيلية رونالدو.

وتعادل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 64، سددها على يسار حارس النجم الذي ارتمى على الجهة المعاكسة.

واقتنص محمد المثناني الفوز للنجم الساحلي في الدقيقة 90+1، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسيحصل النجم الفائز باللقب على 6 ملايين دولار.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز مواطنه الأهلي (3/2)، بركلات الترجيح، بعد فوز كل منهما 1/0، في حين تغلب النجم الساحلي 1/0 على المريخ السوداني في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا سلبيًا في الإياب.

يشار إلى أن الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة بفوزه على الفيصلي الأردني بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية.

من مدينة #العين:

شاهد الهدف الاول لفريق #النجم_التونسي والمسجل من اللاعب كريم عريبي عند الدقيقة 30. #النجم_التونسي 1#الهلال_السعودي 0#نهائي_كأس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/z2KpxhwQpP — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ١٨ أبريل ٢٠١٩