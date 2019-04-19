موعد مباراة الأهلي مع الرائد اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي منافسه الوحدة، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وتقام المباراة الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي مع الوحدة على قنوات السعودية الرياضية 1، بتعليق مشاري القرني ودوري بلس HD1 بتعليق حماد العنزي.

ويملك الأهلي 46 نقطة في المركز الخامس، مقابل 39 نقطة للوحدة في المركز السابع.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الوحدة 2/1، قبل أن يتغلب الوحدة مجددًا بركلات الترجيح (3/1)، بعد التعادل 1/1 في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويفتقد الأهلي جهود كل من: حارسه ياسر المسيليم، حيث يبتعد عن الملاعب 4 أسابيع، وعبدالفتاح عسيري الذي يحتاج 10 أيام من الراحة والعلاج، إلى جانب حسين المقهوي، الذي يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل.