مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تقام اليوم الجمعة مباريات جولة جديدة من بطولتي الدوري الفرنسي والإسباني مع مباريات في الدوري السعودي والإماراتي والمصري والمغربي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 19 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

الدوري الإسباني:
الافيس VS ريال بلد الوليد ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الفرنسي:
ديغون VS رين ، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS MAX 4 FR.

ليون VS أنغيه، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.
الدوري السعودي:
القادسية VS الباطن، الساعة الـ18:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:45 بتوقيت القاهرة على قناةKSA SPORTS HD 1.
الرائد VS أحد، الساعة الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:30 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 2.

الأهلي VS الوحدة، الساعة الـ20:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:45 بتوقيت القاهرة على قناةKSA SPORTS HD1.
الدوري المصري:

الإنتاج الحربي VS المقاولون العرب، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.

الاتحاد السكندري VS مصر للمقاصة، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.

الجونة VS طلائع الجيش ، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.

الداخلية VS سموحة ، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل الرياضية وOn Sport HD.

الدوري الإماراتي:
عجمان VS اتحاد كلباء ، الساعة الـ16:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:55 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3

الجزيرة VS دبا ، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1
النصر VS الإمارات ، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1
الدوري المغربي:

الكوكب المراكشي VS أولمبيك خريبكة ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية.

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