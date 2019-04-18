ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر في مرمى الفتح (صورة)

سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين وصنع مثلهما، كما أضاع ركلة جزاء خلال فوز كبير للنصر 5-صفر على الفتح، ليتقدم لصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وارتقى حمدالله إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفًا، يليه غوميز مهاجم الهلال بـ10 أهداف.

ويملك النصر 64 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي يواجه التعاون يوم الإثنين.

وواصل الاتحاد صحوته ليفوز 2-صفر على الاتفاق، وتقدم للمركز العاشر بعد أن ظل قابعًا بمنطقة الهبوط في معظم فترات الموسم.

وسجل عبد العزيز البيشي هدفين في فوز الاتحاد 2-صفر على الاتفاق، ليحقق فوزه الثالث على التوالي بعد أن ألحق الهزيمة بالنصر في الجولة الماضية.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كاملًا: