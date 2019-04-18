نادي النصر يكتسح الفتح وينتزع صدارة ترتيب الدوري السعودي من الهلال (فيديو)

انتزع نادي النصر صدارة الدوري السعودي للمحترفين (مؤقتًا)، من منافسه الهلال، بعد فوزه 5/0 على الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وأضاع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يفتتح التسجيل للنصر في الدقيقة 27، بعد تمريرة من يحيى الشهري.

ووقّع أحمد موسى ثاني أهداف النصر في الدقيقة 38، بمساعدة عبدالرزاق حمدالله.

وأنهى النصر الشوط الأول متفوقًا 3/0، بعد أن سجل له جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 45+4.

وبتسجيل النيجيري أحمد موسى الهدف الثاني للنصر يكون النصر قد سجل 500 هدف منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح العالمي رابع فريق يصل إلى هذا الرقم بعد الهلال والأهلي والاتحاد.

وواصل عبدالرزاق حمدالله تفوقه بعدما سجل الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة 55.

واختتم أحمد موسى خماسية النصر بعدما سجل الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 78.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 64 نقطة، لينتزع الصدارة من منافسه الهلال (63 نقطة) الذي تأجلت مباراته مع التعاون إلى يوم الإثنين.

في حين تجمد رصيد الفتح عند 35 نقطة في المركز الثامن.

ويلتقي النصر في الجولتين المقبلتين مع الحزم والباطن.

ولحساب الجولة ذاتها، واصل نادي الاتحاد مسيرته للإفلات من الهبوط، بعدما تغلب 2/0 على الاتفاق، وسجل هدفي الاتحاد عبدالعزيز علي البيشي في الدقيقتين 31 و38، وأضاع كارلوس فيلانويفا ضربة جزاء للاتحاد في الدقيقة 68.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 31 نقطة، في المركز العاشر (مؤقتًا)، مقابل 33 نقطة للاتفاق في المركز التاسع.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 27 النصر 1 : 0 الفتح #النصر_الفتح pic.twitter.com/ilv4nfrObB — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : أحمد موسى في الدقيقة 38 النصر 2 : 0 الفتح #النصر_الفتح pic.twitter.com/596Us3QK8e — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب : جوليانو في الدقيقة 4+45 النصر 3 : 0 الفتح #النصر_الفتح pic.twitter.com/MbQezhJqTa — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 55 النصر 4 : 0 الفتح #النصر_الفتح pic.twitter.com/FVVyx3fI0O — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الخامس لنادي #النصر سجله اللاعب : أحمد موسى في الدقيقة 78 النصر 5 : 0 الفتح #النصر_الفتح pic.twitter.com/suaTvfRJY0 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : عبدالعزيز البيشي في الدقيقة 31 الاتحاد 1 : 0 الاتفاق #الاتحاد_الاتفاق pic.twitter.com/9MSz4xLJwn — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩