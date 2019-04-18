رقمان قياسيان لعبدالرزاق حمدالله في الدوري السعودي بعد هدفه بمباراة النصر والفتح

حقق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر رقمين قياسيين في الدوري السعودي، بعدما سجل الهدف الأول في مباراة ناديه مع الفتح، في الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

والرقم الأول الذي سجله عبدالرزاق حمدالله هو تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين (سجل 29 هدفًا حتى الآن)، علمًا أن الرقم السابق باسم لاعب الأهلي، المهاجم السوري عمر السومة (27 هدفًا)، موسم 2015/2016.

أما الرقم الثاني الذي سجله حمدالله فهو معادلة أطول سلسلة تسجيل للاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين والمسجل باسم البرازيلي ويسلي لوبيز مهاجم الهلال السابق (11 مباراة متتالية).

ومازال أمام عبدالرزاق حمدالله شوط ومباراتان لتعزيز أرقامه القياسية.

???? المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم #النصر يحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف بموسم واحد في تاريخ #الدوري_السعودي_للمحترفين ( سجل 28 هدف حتى الآن ) ..

الرقم السابق باسم لاعب #الأهلي عمر السومة ( 27 هدف ) || pic.twitter.com/BP116ZUOjw — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩