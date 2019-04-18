أهداف مباراة النصر والفتح.. 5/0 للعالمي (فيديو)

سجل نادي النصر 3 أهداف في الشوط الأول ليتقدم 3/0 على الفتح، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول في الدقيقة 27، في حين أضاف أحمد موسى الهدف الثاني في الدقيقة 38، وأضاف جوليانو فيكتور دي باولا الهدف الثالث في الدقيقة 45+4.

سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة 55.

ويملك النصر 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، والذي تأجلت مباراته مع التعاون لمشاركة الأول في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وخسر الهلال المباراة النهائية 1/2.

وخسر النصر 2/3 أمام الاتحاد في الجولة الماضية.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 27 النصر 1 : 0 الفتح #النصر_الفتح pic.twitter.com/ilv4nfrObB — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : أحمد موسى في الدقيقة 38 النصر 2 : 0 الفتح #النصر_الفتح pic.twitter.com/596Us3QK8e — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب : جوليانو في الدقيقة 4+45 النصر 3 : 0 الفتح #النصر_الفتح pic.twitter.com/MbQezhJqTa — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٨ أبريل ٢٠١٩